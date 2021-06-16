Власти России не увидели проблем в рекордном росте цен на дизельное топливо

В России хватает дизельного топлива, поэтому ситуация на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) не скажется на конечных покупателях. Так в Минэнерго прокомментировали рекордный рост цен, зафиксированный на торгах, сообщает ТАСС.

Как отмечает ведомство, рост розничных цен находится в пределах инфляции, а объем производства остается в два раза выше потребления. Поэтому, подчеркнули в министерстве, нехватка дизельного топлива на заправках в принципе исключена.

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Ситуацию на бирже чиновники объясняют макроэкономическими факторами, в том числе ростом мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако внутренний рынок, уверяют они, стабилен.

О подорожании дизтоплива сообщил «Коммерсантъ». При этом издание и Минэнерго разошлись в оценках стоимости топлива на бирже — 52,6 и 51,97 тысячи рублей за тонну.

Как говорится в материале, причиной роста стало увеличение экспорта и ремонт сразу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Вопрос будет обсуждаться 16 июня на биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы (ФАС).