Российскому топливу предсказали ненужность в Европе

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой компании KPMG предсказали российскому дизельному топливу возможную ненужность на главном рынке сбыта — в Европе. Выдержки из отчета приводит «Коммерсантъ».

По мнению авторов, в ближайшем будущем потребление дизельного топлива в странах Евросоюза будет снижаться — из-за перехода на более экологичные виды, развития электротранспорта и планов по достижению углеродной нейтральности.

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На данный момент российское дизельное топливо обеспечивает около 70 процентов импорта Евросоюза. При этом внутренний российский рынок способен вместить не более 40-50 миллионов тонн из 110-120 миллионов, которые, согласно прогнозу KPMG, будут производиться ежегодно отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) к 2030 году.

При снижении потребности в российском сырье на внешних рынках внутри страны неизбежно образуется избыток предложения, что приведет к снижению цены, констатируют авторы. Часть лишних объемов может быть перенаправлена в подземные хранилища, однако это не отменит избыток как минимум в 20-30 миллионов тонн.

Снижение спроса сочетается с неизбежным ростом предложения ввиду модернизации, которую сейчас проходит большинство российских НПЗ. Это условие соглашения с правительством, при котором заводам и вертикально интегрированным нефтяным компаниям предоставляются бюджетные субсидии в виде демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье в случае роста мировых цен.