В России цены на дизельное топливо рекордно взлетели

Цена на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) взлетела до рекордных 52,6 тысячи рублей за тонну. Рост с начала мая составил пять процентов, пишет «Коммерсантъ».

Причиной стали как рост экспорта в Европу, где дизельное топливо также рекордно подорожало, так и недостаточное предложение в России из-за ремонта инфраструктуры. Работы проводятся на нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. В конце июня ремонт начнется и на нижнекамском НПЗ «Танеко».

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил, что в среду, 16 июня, вопрос роста цен на дизельное топливо обсудят на биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его словам, для решения проблем следует увеличить продажи на бирже в 1,5 раза, а также вернуться к теме изменения демпфера.

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Между тем торговые сети опасаются, что рост стоимости топлива завершится очередным повышением цен, поскольку стоимость доставки товаров неизбежно возрастет.

Источники издания указывают, что вице-премьер Александр Новак готов повысить норматив продаж дизельного топлива по бензину с 8,5 процента до 12 процентов. В Минфине, в свою очередь, заметили, что изменение демпферного механизма уже обсуждается Госдумой, но только с 2022 года.

Ранее эксперты международной аудиторско-консалтинговой компании KPMG предположили, что в ближайшем будущем российское дизтопливо потеряет европейский рынок, на котором в настоящее время занимают около 70 процентов. Причиной станет переход на более экологичные виды, развитие электротранспорта и планы европейских властей по достижению углеродной нейтральности.