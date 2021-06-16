Мишустин вновь заговорил о мониторинге цен на продукты

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минсельхозу с максимальным вниманием и ответственностью подойти к мониторингу цен на социально важные продукты. Видеозапись обращения премьера к участникам коллегии ведомства опубликована на сайте кабинета министров.

Он объяснил, что о непростой ситуации со стоимостью продуктов говорил президент Владимир Путин. Ранее правительство уже принимало меры по сдерживанию цен, но ситуация остается напряженной, и следует оперативно реагировать на изменения, чтобы защищать интересы потребителей.

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В начале обращения Мишустин заявил, что российское сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием, вопросы импортозамещения решаются успешно.

Заговорить о мониторинге цен премьера заставил рост инфляции. По итогам мая в годовом выражении, по данным Росстата, она впервые за пять лет превысила шесть процентов. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) Путин признал, что рост цен оказался неожиданно высоким, но власти надеются, что к концу года он нормализуется.

Для борьбы с инфляцией Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение вновь резко повысить ключевую ставку. Как и на прошлом заседании, рост составил 0,5 процентных пункта, достигнув 5,5 процента.