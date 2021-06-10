Росстат собрался вести альтернативный учет инфляции

Со следующего года Росстат собирается запустить систему по использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ), чтобы вести альтернативный учет инфляции с перспективой изменения основного алгоритма. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Павел Малков.

По его словам, сначала расчеты будут проводить параллельно, но независимо. Данные, собранные по старому алгоритму, с информацией о ценах и тарифах, продолжат публиковать на сайте. С ними будут сверять результаты нового метода.

«Как только поймем, что дошли до точки сопоставимости, сможем использовать. Но это будет не полный переход на ККТ», — подчеркнул чиновник. Речь идет о разработке методологии для применения новых данных. Предполагается создание «специальной информационно-аналитической системы с элементами искусственного интеллекта».

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Маслов заметил, что разбирать чеки, которые предоставляет Федеральная налоговая служба (ФНС), начали еще в прошлом году в нескольких регионах. Но задача оказалась сложной и нестандартной, хотя первые результаты и обнадеживают.

Причиной альтернативных подсчетов глава Росстата назвал желание увеличить число источников данных и иметь возможность сопоставлять их в других разрезах. Таким образом, ведомство получит больше возможностей для последующего анализа.

С начала года в России идет ускорение инфляции. По итогам мая впервые за пять лет рост цен превысил 6 процентов. При этом в первую неделю июня инфляция оказалась выше, чем неделей ранее. По оценкам аналитиков, такая динамика заставит Центробанк пойти на резкое повышение ключевой ставки.

Ранее президент страны Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что надеется на снижение инфляции к концу года.