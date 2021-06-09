Россия взяла в долг перед санкциями

Россия взяла в долг перед вступлением в силу новых санкций в США, разместив облигации федерального займа (ОФЗ) рекордным за последние два месяца номиналом, говорится в сообщении на сайте Минфина.

9 июня было проведено два аукциона по размещению ОФЗ. В результате первого были размещены девятилетние бумаги общим объемом 20,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 40 миллиардов. Доходность выпуска, номинал которого индексируется и привязан к темпам инфляции, составила 2,75 процента годовых.

В ходе второго аукциона были размещены ОФЗ со сроком действия 10 лет и постоянным купоном на 61 миллиард рублей — при общем спросе в 148 миллиардов. Доходность бумаг составила 7,39 процента годовых.

Аукционы стали последними перед 14 июня, когда в силу вступят новые санкции США в отношении России, предусматривающие запрет для американских резидентов на операции с российским госдолгом на первичном рынке (непосредственно при размещении). Об этом стало известно из указа президента Джо Байдена 15 апреля.

В преддверии вступления ограничений в силу цена российских ОФЗ на вторичном рынке снизилась, а доходность, напротив, выросла. Это связано также с растущей в России инфляцией и ожиданиями инвесторов о повышении ключевой ставки Центробанка, что приведет к более высокой доходности будущих выпусков бумаг.