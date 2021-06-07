В Белоруссии из-за инфляции ужесточили заморозку цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии объявило об ужесточении заморозки цен на социально значимые товары. В сообщении на сайте ведомства указано, что список продуктов, цены на которые регулирует государство, расширен.

Решено начать определять цены на крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую и варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Поступить так пришлось из-за ускорения инфляции, которая не останавливается, несмотря на принятые ранее меры. Также в новом подходе надбавки ограничены 25 процентами не только для магазинов, но и для всех участников цепочки поставок.

Последнее изменение коснется сыра, муки пшеничной, сухих макаронных изделий, консервов из рыбы, риса, крупы манной, крупы пшенной, хлопьев овсяных, картофеля, свежих овощей (свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры), яблок.

Ранее в феврале правительство Белоруссии утвердило список из 50 лекарств и 62 социально значимых товаров, для которых рост цен с марта не должен был превышать 0,2 процента в месяц. Меры описывались как временные, но на какой срок они устанавливаются, сказано не было.