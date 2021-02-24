В Белоруссии заморозили цены

Правительство Белоруссии объявило о заморозке цен на социально значимые товары и лекарства первой необходимости. Об этом говорится в постановлении, размещенном на национальном правовом интернет-портале.

В таком виде запрет действует до конца месяца. С марта для производителей и продавцов установили ограничение по повышению стоимости не более чем на 0,2 процента в месяц.

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Постановление касается 50 видов лекарств и 62 позиций социально значимых товаров. Среди них хлеб, крупы, мясо, колбаса, молочная продукция, мыло, туалетная бумага.

Инфляция в Белоруссии ускоряется. В ноябре она составляла 6,6 процента в годовом выражении, в декабре — 7,4 процента, в январе — 7,7 процента. Меры описываются как временные, но на какой срок они установлены, не говорится.

В декабре прошлого года на заморозку цен решили пойти в России, однако она коснулась только сахара и подсолнечного масла. В январе в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что меры сработали не в полном объеме. Большинство россиян не заметили эффекта от ограничения цен, а производство обоих товаров в январе обвалилось.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вернуться к советскому госплану, чтобы перейти на самообеспечение и не зависеть от западных санкций. По его мнению, если его поддержит Россия, то страны полностью себя обеспечат, а вскоре присоединиться к их экономике пожелают Казахстан и Украина. В Кремле ответили, что в каком-то смысле плановая экономика в России уже строится.