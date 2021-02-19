В Кремле рассказали о построении плановой экономики

Определенные элементы плановой экономики в России уже есть, это и нацпроекты, и национальные планы действий. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о реакции на западные санкции, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что при рассуждениях о построении плановой экономики следует отделять советский госплан от работы по плану в принципе. «Проектный менеджмент — это тоже в принципе плановая работа», — указал он.

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18 февраля Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой призвал перестать «париться» по поводу экономического давления Запада. Он заявил, что является выходцем из советского времени, а значит, знает, что такое госплан и насколько он эффективен.

По мнению президента Белоруссии, Москва и Минск обладают таким научным потенциалом, что могут полностью себя обеспечить. После этого, уверен он, к союзу потянулись бы не только Казахстан и другие страны ЕАЭС, но и Украина.

В пятницу, 19 февраля, Александр Лукашенко вылетел в Сочи для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-служба белорусского президента указала, что темой для разговора станет совместное реагирование на возникающие вызовы, среди которых и военные. В свою очередь, в Кремле сообщили о переговорах на тему стратегического партнерства, в том числе по торгово-экономической теме, и союзничества.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники утверждал, что в первую очередь Минск намерен попросить о новом кредите в размере трех миллиардов долларов. Лукашенко хочет получить доступ к остаткам средств по кредитной линии, открытой на строительство Белорусской АЭС. Как отмечает издание, принципиальное решение о выдаче денег уже принято.

Кроме того, в ближайшие полгода Белоруссия должна получить последние 500 миллионов долларов из кредита на 1,5 миллиарда долларов, о котором Путин и Лукашенко договорились в сентябре прошлого года на фоне массовых протестов в республике.