В США рекордно за 13 лет выросли цены

Потребительские цены в США в мае выросли на пять процентов в годовом выражении, а в месячном — на 0,6 процента. Об этом пишет CNBC со ссылкой на министерство труда страны.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным за 13 лет (с августа 2008 года), когда показатель был 5,4 процента. По итогам апреля он составил 4,2 процента год к году.

Базовая инфляция в США (за исключением цен на продукты и энергоносители) в годовом выражении оказалась самой высокой с июня 1992 года (плюс 3,8 процента). За год продукты питания подорожали на 2,2 процента, а энергоносители — на 28,5 процента. Рекордсменом по росту стали подержанные машины: их стоимость выросла на 7,3 процента за месяц и 30 процентов год к году.

Ранее Deutsche Bank предупредил об опасности игнорирования инфляции. В ближайшие годы она может привести к новому кризису, последствия которого будут разрушительными.

Аналитики уверены, что отказ Федеральной резервной системы (ФРС) США от ужесточения денежной политики до тех пор, пока инфляция не покажет устойчивый рост, будет иметь тяжелые экономические последствия. Из-за игнорирования инфляции «мировая экономика сидит на бомбе замедленного действия», отмечают эксперты.