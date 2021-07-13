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Рост цен в США обновил 13-летний рекорд

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Фото: Brendan McDermid / Reuters
Рост цен в США обновил 13-летний рекорд и увеличился на 0,9 процента

Потребительские цены в США в июне выросли на 0,9 процента, что стало самым большим месячным приростом за последние 13 лет. Выше этой отметки месячные цены поднимались последний раз в июне 2008 года — сразу на 1,1 процента. За последние 12 месяцев инфляция в США составила 5,4 процента, сообщает Bloomberg.

Изначально экономисты прогнозировали рост в 0,5 процента. Больше всего, на 10,5 процента, подорожали подержанные автомобили — рост составил треть от общей месячной инфляции. Общее подорожание в этой категории за последние 12 месяцев составило 45,2 процента. Кроме того, заметно выросли цены на гостиничные услуги, аренду автомобилей, одежду и авиабилеты.

«Инфляция в июне неприятно удивила, но это произошло из-за резкого подорожания в нескольких категориях, поэтому ее можно считать временной», — заявил глава отдела экономики Bank of America Мишель Мейер.

Федеральной резервной системе США необходимо вновь готовиться к дебатам о сроках окончания сверхлегкой кредитно-денежной политики, считает издание. Сейчас ключевая ставка составляет 0-0,25 процента, установившись на таком уровне в середине марта 2020 года. При этом два года назад, в июне 2019 года, она составляла 2,5 процента.

Кроме того, резкая инфляция угрожает планам президента США Джо Байдена утвердить триллионы долларов на дополнительные бюджетные расходы, поскольку этот документ может не одобрить сенат, большинство которого составляют республиканцы.

Согласно опросам американских потребителей, через год цены вырастут на 4,8 процента, тогда как инвесторы предполагают, что инфляция будет временной.

В мае цены в США также рекордно росли — на 5 процентов в годовом и на 0,6 процента в месячном выражении.

Что касается России, то в июне инфляция ускорилась до 6,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года, а рост цен побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года. Больше всего за год подорожали продукты питания — на 7,9 процента.

Предыстория: В США рекордно за 13 лет выросли цены
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