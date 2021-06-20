Экономика
 
Последние новости
Названа дата прямой линии Путина с россиянами
Москвичам пообещали супержаркую неделю
Депутат рассказал об ответственности за фальшивые справки о вакцинации
В Москве и Петербурге зафиксировали первый с начала лета погодный рекорд
Глава МИД Украины рассказал о роли Киева и Анкары в Черном море
Самый недоношенный в мире ребенок отпраздновал первый день рождения
Число пропавших без вести после потопа в Ялте выросло
Норвежские рыбаки запаниковали из-за нереста русской горбуши
Назван город с самым быстрым ростом цен на вторичное жилье
Новости партнеров
Прослушать новость

Экономист раскрыл главные уловки супермаркетов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономист Михаил Беляев раскрыл главные уловки супермаркетов. Об этом кандидат экономических наук рассказал в беседе с радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что магазины часто прибегают к различным психологическим приемам и механизмам, чтобы убедить покупателя в необходимости приобрести тот или иной товар. По его словам, обычной практикой является максимальное завышение цены на пользующийся спросом продукт, а потом снижение ее до реальной, чтобы у человека сработал «спусковой крючок» и он захотел купить его со скидкой. Беляев также добавил, что зачастую супермаркеты повышают цены на 20-30 процентов в преддверии праздников, а потом под видом акций опускают их до прежнего уровня.

Акции с бесплатным подарком за покупку определенного товара также не стоит доверять, отмечает специалист. Он считает, что бесплатным ничего не бывает и в той или иной степени покупатель все равно платит за подарочный продукт. При этом обычно в качестве такого дополнения продавцы дают что-то неликвидное, то есть, то что нельзя продать никаким другим образом.

Помимо этого, Беляев советует быть осторожным с акциями, которые касаются продуктов питания. Согласно его словам, резкое снижение цены на товары из данной категории может означать, что у них в скором времени истекает срок годности.

Ранее эксперты предостерегли россиян от обмана в продуктовых магазинах. Они раскрыли приемы, которые торговые сети используют в корыстных целях. Так, особая атмосфера в торговом зале создается благодаря музыке, визуальному оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Доверяй, но проверяй. Что нужно знать о товарах по акции
Россиян предостерегли от обмана в продуктовых магазинах
Россиянам назвали «необычные» способы обмана на кассе магазина
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
14:3317 июня

Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba

14:0817 июня

Власти России добавят выплат семьям с детьми

13:2917 июня

«Газпром» впервые раскрыл выручку от поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
12:4617 июня

Российские мобильные операторы захотели платить меньше налогов

12:3417 июня

В России нашли способ помешать росту цен на сельхозпродукцию

12:2717 июня

В Подмосковье невакцинированных водителей такси отключат от заказов

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
12:0117 июня

Армения отказалась от коньяка

11:1817 июня

Россияне стали доверять пенсию государству

09:4017 июня

Российским компаниям предрекли проблемы во всем мире

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране
Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем
В центре Москвы сломали палец блогеру в женском платье
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Мясников предупредил об опасности популярного с советских времен лекарства
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Власти Филиппин показали на видео уничтожение редчайшего McLaren
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
Российский блогер разобрал Skoda Karoq и сравнил ее с «китайцами»
Весь мир ждёт быстрое подорожание автомобилей
Эксперт предполагает резкий рост цен на автомобили в ближайшее время
Land Rover начал продажи «младшего» кроссовера-лимузина
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
Toyota полностью раскрыла новый пикап Tundra
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы