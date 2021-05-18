Россиянам назвали «необычные» способы обмана на кассе магазина. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

По ее словам, одним из самых распространенных способ подобного мошенничества является лишний товар в чеке. Эксперт отметила, что когда товаров довольно много, то обмануть покупателя не так сложно. Помимо этого, продавец может добавить в чек посторонний товар, неправильно дать сдачу или отсканировать неверный штрих-код, добавила она. Также бывает, что работник на кассе не сообщает покупателю об акции 1+1, чтобы после забрать себе второй оплаченный товар, который полагался клиенту.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД предупредила москвичей о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах. Суть мошеннической схемы заключается в том, что в магазине к покупателю из очереди подходит человек и предлагает заплатить за покупки картой, а взамен получить деньги наличными. Мошенники объясняют свою просьбу тем, что банкомат не работает, а им срочно необходимы деньги. Как пояснили в полиции, карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, а пин-код им не известен.