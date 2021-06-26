Эксперты авторынка назвали причины роста цен на автомобили

Аналитики российского авторынка порассуждали о ситуации в отрасли, в которой за последние полгода цены на новые автомобили выросли на 5–10 процентов, потянув за собой стоимость машин с пробегом, пишут «Известия».

Аналитики ГК «Авилон» утверждают, что рост цен на автомобили подстегнули колебания курса валют, инфляция и дефицит машин. Лидером подорожания стали модели бренда Fiat, максимальная ценовая планка достигла 13,2 процента. Hyundai, Kia, Volkswagen, Volvo в среднем увеличили цены от 5 до 10 процентов.

Аналитик авторынка из JATO Dynamics Сергей Баранов считает, что в текущем году можно ожидать такого же, как в посткризисном 2016-м году, роста цен. А зависимость производства от иностранных комплектующих только усугубляет ситуацию. Купить новый автомобиль могут все меньше автолюбителей, поэтому они уходят на вторичный рынок или продлевают сроки эксплуатации имеющегося авто. «Как результат — рынок теряет потребителей. Суммарно к концу 2021 года рост уже точно превысит 10 процентов, и мы можем увидеть повторение ситуации 2016 года, когда цены подскочили на 15 процентов», — уверен Баранов.

Цены на вторичном рынке авто следуют за первичным. «В целом все авто, купленные в 2019 и первой половине 2020 года, точно можно продать за ту же цену. Из-за нестабильности курса рубля и увеличения стоимости авто с пробегом россияне продолжают расценивать покупку машины, даже поддержанной, как инвестицию», — сообщил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

При этом стоимость автомобилей люксового сегмента почти не изменилась, что объясняется спецификой продаж подобных авто. Они поставляются малыми партиями и продаются не по прайсу, так как каждая модель оснащается допопциями, после чего стоимость машины на 10-15 процентов увеличивается. А после прошлогоднего ажиотажа на люксовые авто салоны испытывают недостаток покупателей и привлекают их в том числе за счет сдерживания цен, пояснил Сергей Баранов.

В начале июня россиян предупредили о новом подорожании автомобилей. Двадцать девять производителей изменили цены на новые автомобили в мае, из них 27 марок подорожали. До этого о подорожании сообщали в конце марта. За первый квартал 2021 года авто подорожали на 2-8 процентов.