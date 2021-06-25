Автомобили Lada остались без магнитолы и мультируля

«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам автомобили Lada без магнитолы и мультируля с функцией круиз-контроля. Такая комплектация получила название «комфорт лайт», ее стоимость на 10-13 тысяч меньше, чем обычной, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех продавцов автомобилей.

Модели Vesta, Xray и Largus остались без части функционала из-за дефицита микроэлектронных компонентов. Покупателям предлагают либо купить такие автомобили сейчас либо подождать как минимум два месяца. При этом с июля предприятие обещает очередное подорожание на сумму от 15 до 20 тысяч рублей для всего модельного ряда.

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В результате, как сообщил один из дилеров, машины покупают без дополнительных опций или же устанавливают их отдельно в салоне. Например, мультимедийная система, купленная отдельно, обойдется в сумму порядка 50 тысяч рублей.

Дефицит чипов, связанный с экономическими последствиями пандемии коронавируса, давно сказывается на автопродукции по всему миру. Например, Mercedes предпочел выпуск упрощенных комплектаций более дешевых моделей, чтобы не пострадала премиальная линейка. В свою очередь ряд моделей Nissan остался без привычной навигационной системы.

Эксперты ожидают, что кризис, начавшийся в 2020 году, будет ощущаться вплоть до 2022-го. До «АвтоВАЗа» проблемы дошли только в начале июня 2021 года, из-за чего компания даже временно приостанавливала выпуск Granta, Largus и Xray.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор рассказал, что с 2022 года начнется процесс обновления модельного ряда, новые автомобили Lada выйдут в более высокий ценовой сегмент., цены на них будут начинаться от миллиона рублей.