Российский автогигант запустит подписку на машины

«АвтоВАЗ» изучает возможность запуска подписки на машины. Российский автогигант уже формирует проект программы, пишут «Ведомости».

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Автомобиль по подписке — это более длительная, чем каршеринг, аренда транспорта, при этом все заботы о машине берет на себя арендодатель. Такую услугу в России уже оказывают Audi, Hyundai, Kia, Skoda и Volvo. Подписку также предоставляет «Яндекс.Драйв», «СберАвтоподписка» и The Mashina.

Цены начинаются от 20 тысяч рублей в месяц за бюджетный автомобиль. Проект «АвтоВАЗа» будет сначала рассчитан на большие города, его запуск возможен в 2022 году. Источник издания отметил, что никто из участников рынка автомобилей по подписке «пока на этом не зарабатывает».

Ранее «АвтоВАЗ» отказался считать компанию Илона Маска Tesla конкурентом, потому что компании находятся в разных ценовых сегментах и имеют разную аудиторию. Так, автомобили Lada находятся в сегменте самых доступных в стране, а электромобили, в том числе Tesla, стоят значительно дороже.

В июне «АвтоВАЗ» на несколько дней приостанавливал производство некоторых автомобилей, в том числе Lada Granta. Это произошло из-за недостатка комплектующих. Lada является самой популярной машиной у россиян.