На «АвтоВАЗе» прокомментировали информацию о приостановке производства

«АвтоВАЗ» не намерен приостанавливать производство в июне, но не исключает приостановок в дальнейшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Николя Мора.

«Точно в июне не будем останавливаться, пока рано говорить про июль <…> Не могу гарантировать, что мы не будем останавливаться в будущем. Но мы делаем все возможное, чтобы этого избежать», — заявил он.

Мор напомнил, что на сегодняшний момент все сборочные линии «АвтоВАЗа» в Тольятти, приостановленные 7 июня, запущены. Это была вторая приостановка конвейера компании за месяц из-за нехватки электронных компонентов. «Производство Lada Vesta в Ижевске не останавливалось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отказался считать компанию Илона Маска Tesla конкурентом в силу того, что компании находятся разных ценовых сегментах и имеют разную аудиторию. Так, автомобили Lada находятся в сегменте самых доступных в стране, а электромобили, в том числе Tesla, стоят значительно дороже.

В настоящее время продукция Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. На российском рынке бренд занимает долю более 20 процентов.