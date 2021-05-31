Российский автогигант приостановит производство Lada

«АвтоВАЗ» на несколько дней приостановит производство некоторых автомобилей, в том числе Lada Granta. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

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Такое решение было принято из-за недостатка комплектующих. Компания планирует приостановить производство 2 июня, а возобновить его 4 июня. Данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах, подчеркнул российский автогигант. Lada является самой популярной машиной у россиян.

Выручка «АвтоВАЗа» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) обвалилась на 12,1 процента (до 256,851 миллиарда рублей) по итогам прошлого года. При этом чистая прибыль российского автогиганта выросла почти в два раза, составив 741,7 миллиона рублей.

Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе рухнули в первом квартале этого года на 42,7 процента в годовом выражении (до 323 машин).

Ранее сообщалось, что в России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем. Дефицит связан с тем, что весной 2020 года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов. Причем проблемы могут затянуться не менее чем на полгода.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го.