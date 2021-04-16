Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе рухнули в первом квартале на 42,7 процента в годовом выражении (до 323 машин). Об этом говорится на сайте Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Европейцы расхотели покупать Lada, за март показатель упал на 2,4 процента (до 166 штук). В целом в ЕС произошел рост продаж автомобилей на 3,2 процента в первом квартале (до 2,6 миллиона штук). В марте показатель подскочил на 87,3 процента, было реализовано более миллиона машин. В ACEA прогнозируют, что продажи увеличатся на 10 процентов по итогам года.
В России продажи Lada, по данным «АвтоВАЗа», в январе составили 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 0,3 процента больше, чем в первом месяце прошлого года.
Ранее автомобильные дилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Во втором квартале текущего года стоимость вырастет на 2-7 процентов. Среди причин — дефицит машин у продавцов и ожидаемое повышение ставки утилизационного сбора. Подорожают и автомобили с пробегом, уверены эксперты.