Продажи Lada в Европе рухнули до 62 машин в месяц

В январе этого года в странах Евросоюза «АвтоВАЗу» удалось реализовать только 62 автомобиля марки Lada. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи рухнули в три раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Граждане европейских стран в целом купили на 24 процента меньше новых автомобилей, чем год назад. Из-за пандемии коронавируса дилеры остановились на уровне 726,5 тысячи в месяц.

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В АСЕА ожидают, что как только ограничения начнут снимать, продажи возрастут. По итогам года, предполагают аналитики, результат окажется на 10 процентов выше, чем в 2020-м.

В России продажи Lada, по данным «АвтоВАЗа», в январе составили 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 0,3 процента больше, чем в первом месяце прошлого года.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отзывает 9,3 тысячи автомобилей Lada Xray. Причиной назвали возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. В конце октября 2020-го по другой причине пришлось отозвать 90 124 автомобиля моделей Xray и Vesta.

Продажи «АвтоВАЗа» поддерживает повышение цен на иномарки. Одной из причин подорожания стало решение правительства поднять на 25 процентов утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили. Машинам российского производства такой сбор компенсируют.