В России отзовут тысячи самых популярных автомобилей

«АвтоВАЗ» решил отозвать 9,3 тысячи автомобилей Lada Xray. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва одной из самых популярных моделей называют возможные проблемы с рулевым управлением. «Отзыву подлежат 9311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении организации. Ремонт машин будет произведен бесплатно.

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В конце октября 2020-го масштабная отзывная кампания коснулась 90 124 автомобилей Lada моделей Xray и Vesta. В автомобилях мог быть поврежден элемент топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

С начала 2021 года стоимость машин в России выросла на 2-5 процентов. В частности, цены на машины Volkswagen в среднем выросли на 2 процента, Hyundai добавил 15-50 тысяч рублей, Audi — 2,2 процента. У Mercedes рост стоимости составил 5 процентов, у Volvo — 100 тысяч рублей на базовые комплектации и 5 процентов на опции. Аналитики считают, что такая динамика — только начало, поскольку еще не все продавцы отразили в ценах осенний обвал рубля.

Что касается автомобилей Lada, то за январь они подорожали в среднем на 2 процента (10-39 тысяч рублей). Lada Vesta универсал стала стоить больше на 31 тысячу рублей, а в версии Cross — на 39 тысяч. Цена Lada Vesta в кузове седан увеличилась на 20 тысяч рублей, а Lada Granta — на 10 тысяч рублей. Lada XRay выросла в стоимости на 10-19 тысяч рублей в зависимости от комплектации.