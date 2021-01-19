Автомобильный рынок Европы показал худший в истории результат

Продажи новых автомобилей в ЕС рухнули в прошлом году на рекордные за всю историю 23,7 процента, об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.

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Отмечается, что пандемия коронавируса и карантинные ограничения нанесли беспрецедентный удар по продажам машин в Евросоюзе. Всего в регионе было зарегистрировано девять миллионов новых автомобилей. Это оказалось крупнейшим падением спроса и худшим результатом за всю историю мониторинга рынка. По сравнению с 2019 годом число регистраций новых автомобилей сократилось на три миллиона.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» повысил стоимость автомобилей Lada в январе этого года в среднем на 2 процента (10-39 тысяч рублей). Больше всего подорожала Lada Vesta, которая в 2020 году стала вторым по популярности автомобилем в России.

Продажи автогиганта, включая экспорт, в 2020 году упали на 4,95 процента по сравнению с 2019 годом. В целом Россия заняла четвертое место в Европе по продажам авто, уступив только Германии, Франции и Великобритании.