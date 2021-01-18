Китайский автопроизводитель бросил вызов Tesla

Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors анонсировал новую функцию автономного вождения электромобилей. С помощью этого он решил бросить вызов конкурентам, таким как Tesla, пишет CNBC.

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Функция, получившая название Navigation Guided Pilot (NGP), позволит флагманскому седану P7 автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, а также обгонять автомобили и выезжать на шоссе. Водители получат предупреждение, когда им потребуется взять на себя управление автомобилем, например, во время неблагоприятных погодных условий или дорожно-транспортного происшествия.

Xpeng — китайский стартап по производству электромобилей. Поставки седана Xpeng P7, прямого конкурента Tesla Model 3, начались в июне прошлого года. Компания продала 27 тысяч автомобилей в 2020 году.

Ранее стало известно, что на китайском рынке электромобилей появится новый крупный игрок. Местный интернет-гигант Baidu договорился с автопроизводителем Geely о создании автономного подразделения. У Baidu есть собственное приложение для работы с картами и технология голосового ассистента DuerOS. Они могут быть интегрированы в автомобиль.