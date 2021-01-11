Китайский интернет-гигант бросил вызов Tesla

На китайском рынке электромобилей вскоре появится новый крупный игрок. Местный интернет-гигант Baidu договорился с автопроизводителем Geely о создании автономного подразделения, сообщает CNBC.

Оно станет функционировать как самостоятельная компания. Geely, которая займется производством, получит миноритарную долю. Baidu будет отвечать за программное обеспечение и технологии.

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Как отметил глава Baidu Робин Ли, китайский рынок электрокаров — крупнейший в мире, а потребители хотят, чтобы автомобили были более интеллектуальными. Поэтому компания собирается бросить вызов нынешним лидерам отрасли и компаниям, которые в настоящее время наращивают продажи или выпускают первые модели. Среди них как местные Nio, Li Auto и Xpeng Motors, сообщившие о резком росте продаж в декабре, так и американская Tesla, у которой год назад открылся завод в Китае.

У Baidu, который владеет крупнейшей в Китае поисковой системой, есть собственное приложение для работы с картами и технология голосового ассистента DuerOS, которые могут быть интегрированы в автомобиль.

Открытие завода в Китае стало для Tesla началом самого прорывного года за всю историю компании. Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, инвесторы поверили в перспективы производителя, и его стоимость взлетела в восемь раз. Глава компании Илон Маск по состоянию на начало года стал самым богатым человеком мира. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов.

В 2020 году компания продала 120 тысяч автомобилей в Китае. В 2021-м, по оценкам China Passenger Car Association, речь может идти о 280 тысячах, но компании придется столкнуться с конкуренцией.