Самые популярные в России машины снова подорожали

В России снова подорожали одни из самых популярных машин. Как сообщает ТАСС, цены на автомобили Lada в стандартной комплектации в марте среднем выросли на 2 процента. «Автоваз» повысил цены уже второй раз в этом году.

Так, самая продаваемая модель Lada Granta подорожала на 11 тысяч рублей, Vesta — на 20 тысяч рублей, a Lada X-Ray — на 15 тысяч рублей. Обновленные Lada Largus и Niva Travel стали дороже на 15 тысяч рублей, а Lada Niva Legend — на 8 тысяч рублей.

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До этого «Автоваз» повышал цены в январе. Lada Vesta универсал стала стоить больше на 31 тысячу рублей, а в версии Cross — на 39 тысяч. С февраля Toyota, Lexus, Skoda и Kia тоже подняли цены на свои модели. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей. Очередное подорожание может произойти в марте.

Ранее в марте в «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ) сообщили, что с начала 2021 года в России стали продавать больше машин, авторынок хоть и показал рост, но скромный: в феврале продажи выросли на 0,8 процента. Общий объем российского авторынка составил чуть больше 120 тысяч автомобилей (плюс 1008 машин по сравнению с февралем 2020-го). В топе продаж остаются автомобили ВАЗ, Skoda и Mazda.