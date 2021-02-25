Казахстан потребовал от завода по выпуску Lada вернуть деньги

В казахстанском Усть-Каменогорске конвейер предприятия «Азия Авто» для сборки автомобилей Lada остановил производство. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Власти республики обвинили завод в неисполнении обязательств про промсборке и потребовали вернуть деньги в размере 30,8 миллиарда рублей, которые были получены в виде льгот. В настоящее время на предприятии идут сокращения.

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Выпуск Lada остановили еще в ноябре, когда соглашение о промсборке с «Азия Авто» было разорвано. В феврале завод проиграл суд Министерству индустрии и инфраструктурного развития. Там утверждали, что компания оказалась единственной, не исполнившей договоренности. Все остальные ввели в эксплуатацию оборудование по сварке и покраске.

Как отмечается в материале, претензии совпали с запуском «Сарыаркаавтопрома», где производятся старые модели Chevrolet и есть площадки для сборки Hyundai «Астана Моторс». Там же начат выпуск Kia, которые раньше собирались на «Азии Авто». На эту площадку предложили перенести и сборку машин «АвтоВАЗа».

В российской компании рассказали, что изучают ситуацию на одном из ключевых экспортных рынков и рассчитывают усилить присутствие там. Тем не менее в настоящее продажи автомобилей Lada в Казахстане значительно просели.

В минувшем году в республику поставлено 17,5 тысяч Lada. Выпуск этих машин внутри страны вырос до 15,9 тысячи единиц. Это меньше, чем у Hyundai, Chevrolet и Ravon, но больше, чем у Kia и JAC.

Ранее стало известно, что в январе этого года продажи Lada в странах Евросоюза «АвтоВАЗу» рухнули в три раза, удалось реализовать только 62 автомобиля.