Выручка российского автогиганта обвалилась

Выручка «АвтоВАЗа» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) обвалилась на 12,1 процента (до 256,851 миллиарда рублей) по итогам прошлого года. Об этом пишет ТАСС.

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При этом чистая прибыль российского автогиганта выросла почти в два раза, составив 741,7 миллиона рублей. Валовая прибыль компании сократилась на 2,7 процента (до почти 20 миллиардов рублей). Себестоимость продаж составила 235,9 миллиарда рублей (минус 13,2 процента).

Коммерческие расходы «АвтоВАЗа» упали до 8,1 миллиарда рублей (минус 20,4 процента), прибыль от продаж подскочила на 63,9 процента (до 6,7 миллиарда рублей). Чистый убыток компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 196 миллионов евро против 72 миллионов евро прибыли годом ранее. Выручка упала до 2,799 миллиарда евро против 3,376 миллиарда евро в 2019 году.

Ранее российские власти опровергли информацию о дефиците автомобилей в стране. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, нехватка, спровоцированная пандемией коронавируса и логистическими сложностями, постепенно идет на спад.

В январе этого года в странах Евросоюза «АвтоВАЗу» удалось реализовать только 62 автомобиля марки Lada. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи рухнули в три раза.