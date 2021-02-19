Renault отчитался о многомиллиардном ущербе

Французский автопроизводитель Renault отчитался о финансовом ущербе в размере восьми миллиардов евро в 2020 году. Это крупнейшие потери компании за время ее существования, говорится в отчете автогиганта.

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Во втором полугодии на фоне пандемии коронавируса оборотный капитал уменьшился на 8,9 процента, а чистые потери составили 660 миллионов евро. В годовом масштабе продажи машин рухнули на 21,3 процента.

Глава корпорации Люка де Мео заявил, что 2021 год будет трудным, поскольку сохраняется неопределенность, связанная с пандемией, а также со снабжением электронными комплектующими. В связи с этим компания воздержалась от публикации прогноза своей деятельности на текущий год.

Российский автогигант «АвтоВАЗ» получил годовой убыток в 196 миллионов евро против прибыли в 72 миллиона евро годом ранее.

Автомобильная отрасль ранее столкнулась с дефицитом чипов. Их стало труднее достать, поскольку в пандемию резко вырос спрос на бытовую электронику. Нехватка уже вынудила компании снизить объемы производства. Например, в январе Honda сократила выпуск на японском заводе примерно на четыре тысячи автомобилей.

Производители микросхем отдают предпочтение покупателям бытовой электроники — их заказы больше, чем у автопроизводителей. Только годовой рынок смартфонов составляет более миллиарда устройств по сравнению с менее чем 100 миллионами машин.