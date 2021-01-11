Автомобильная отрасль столкнулась с новой проблемой

Автомобильная отрасль столкнулась с дефицитом чипов. Их стало труднее достать, потому что в пандемию резко вырос спрос на бытовую электронику, пишет Bloomberg.

У производителей автомобилей (от Toyota Motor до Volkswagen) возникают новые проблемы с поставками, ситуация может усугубиться, отмечают эксперты. Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать производство. В январе Honda сократит выпуск на японском заводе примерно на четыре тысячи автомобилей, а General Motors Co. обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем. В большинстве автомобилей имеется по меньшей мере 40 различных чипов.

Производители микросхем отдают предпочтение покупателям бытовой электроники, потому что их заказы больше, чем у автопроизводителей. Только годовой рынок смартфонов составляет более миллиарда устройств по сравнению с менее чем 100 миллионами машин.

«Компании, занимающиеся производством бытовой электроники, готовы платить больше за чипы, чтобы гарантировать своевременное поступление их устройств на рынок. Автопроизводители менее склонны к этому», — сказал аналитик GF Securities Джефф Пу. Между тем, увеличить поставки чипов непросто. Производителям микросхем необходимо потратить годы и миллиарды долларов на строительство заводов, способных производить кремний.

Ранее стало известно, что стоимость автомобилей в России с начала года выросла на 2-5 процента. Аналитики ожидают дальнейший рост.