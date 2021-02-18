Ford откажется от продаж машин на бензине

Компания Ford пообещала, что к 2030 году станет продавать в Европе только электромобили. Об этом пишет The Guardian.

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Автопроизводитель откажется от машин на бензине и инвестирует миллиард долларов в строительство завода в Германии. Там будет налажено производство электрокаров, первая партия сойдет с конвейера в 2023 году. Ford также планирует, что к середине 2026 года все его легковые автомобили в Европе будут полностью электрическими или гибридными с нулевым уровнем выбросов.

«Это подчеркивает нашу приверженность Европе и будущему, в котором электромобили лежат в основе нашей стратегии роста», — заявил глава европейского подразделения Ford Стюарт Роули.

Ранее стало известно, что британский автопроизводитель Jaguar Land Rover собирается полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году. В феврале о своем намерении сделать ставку на производство электромобилей объявила Mercedes-Benz. Аналогичные планы есть и у Porsche: к 2025 году электромобили будут составлять до 50 процентов продаж компании, к 2030 году — до 80 процентов.

Аналитики предсказывают электромобилям цены обычных авто, поскольку стоимость батарей упала на 89 процентов за десять лет (с 1110 до 137 долларов за киловатт-час). Эксперты считают, что цена продолжит снижаться.