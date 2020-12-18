Электромобилям предсказали цены обычных авто

Стоимость батарей для электромобилей упала на 89 процентов за десять лет (с 1110 до 137 долларов за киловатт-час). К 2023 году компании смогут продавать электромобили по таким же ценам, как и обычные машины, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Аналитики предсказывают, что стоимость батарей достигнет 101 доллара за киловатт-час через три года. Даже если цены на никель, кобальт, литий и другое сырье, используемое в аккумуляторах, вернутся к максимумам 2018 года, батареи все равно через несколько лет будут стоить около 100 долларов.

Батареи — самая дорогая часть электромобиля, на которую приходится около 30 процентов от общей стоимости для потребителей. Tesla, крупнейший в мире производитель электрокаров, платит в среднем 115 долларов за киловатт-час (по сравнению с 128 долларов в прошлом году).

В декабре рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.