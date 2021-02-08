Производители люксовых авто сделают ставку на электромобили

Компания Mercedes-Benz планирует сделать ставку на производство люксовых электромобилей и составить конкуренцию Tesla. Об этом заявил генеральный директор Daimler (концерн, в который входит Mercedes) Ола Каллениус в интервью Financial Times.

По его словам, уже к концу десятилетия экологичные машины будут приносить компании столько же выручки, сколько и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Каллениус считает, что такая цель является выполнимой, поскольку цены на электродвигатели падают. В скором времени «маржинальная прибыль от электромобилей будет такой же, как от машин с ДВС», считает он.

Аналогичные планы и у Porsche. Генеральный директор Оливер Блуме заявил изданию Bild, что к 2025 году электромобили будут составлять до 50 процентов продаж компании, к 2030 году — до 80 процентов. Автопроизводитель планирует инвестировать в разработку экологичных машин 15 миллиардов евро. Porsche в прошлом году увеличила долю выпущенных электромобилей на 60 процентов.

Стоимость батарей для электромобилей снизилась на 89 процентов за десять лет (с 1110 до 137 долларов за киловатт-час). К 2023 году компании смогут продавать электромобили по таким же ценам, как и обычные машины, уверены эксперты. Батареи — самая дорогая часть электромобиля, на которую приходится около 30 процентов от общей стоимости для потребителей.