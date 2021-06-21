Новые автомобили Lada резко подорожают

После обновления модельного ряда автомобили Lada станут резко дороже и выйдут в более высокий ценовой сегмент. Цикл начнется с 2023 года и по планам должен завершиться в 2026-м. Об этом заявил вернувшийся на пост президента «АвтоВАЗа» Николя Мор, сообщает ТАСС.

По его словам, на первом этапе стоимость новых машин будет начинаться от миллиона рублей, а на втором — от 1,2 миллиона, что намного выше стоимости тех моделей, что компания производит в настоящее время.

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Мор подчеркнул, что Lada останется доступным для потребителей брендом, потому что продолжит выпускать доступные автомобили. Но в то же время станет брендом, который «представляет потребителям хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги».

Перед началом обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию производственных площадок и инжиниринговой базы. Первые машины на платформе CMF-B — глобальная платформа Renault — начнут выходить с конвейера в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» собирается запустить сервис автомобиль по подписке. По сути это аренда, но более длительная, чем каршеринг, а кроме того, все заботы о машине ложатся на арендодателя. Компания планирует конкурировать в этом сегменте с Audi, Hyundai, Kia, Skoda и Volvo, «Яндекс.Драйв», «СберАвтоподписка» и сервисом The Mashina.