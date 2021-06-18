«АвтоВАЗ» раздаст деньги сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

«АвтоВАЗ» решил раздать деньги работникам завода и дочерних обществ, которые пройдут полную вакцинацию против коронавируса или получат первый компонент прививки до 16 июля. Об этом сообщает официальный Viber-канал компании «На заводе».
Платить будут по 1,5 тысячи рублей. «Это, конечно, не такие большие деньги, но по крайней мере это позволяет усилить желание сделать вакцину добровольно», — сказал глава автогиганта Николя Мор, пишет РБК. Всего на предприятии работают около 35 тысяч сотрудников.
На материальную помощь могут рассчитывать и те, кто уже вакцинировался. Вознаграждение будет выплачено до 26 июля. Вакцинация на заводе в Тольятти началась в первые месяцы 2021 года, для этого организовано четыре прививочных пункта.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» изучает возможность запуска подписки на машины. Российский автогигант уже формирует проект программы. Автомобиль по подписке — это более длительная, чем каршеринг, аренда транспорта, при этом все заботы о машине берет на себя арендодатель.
При осложнении ситуации с коронавирусом может быть введена обязательная вакцинация части жителей во многих регионах страны, допускает глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — сказала она.