Россиянам дали советы по выбору надежного и доступного автомобиля

Каждый автомобиль требует дополнительных расходов на содержание, поэтому при покупке следует обратить на них внимание. Эксперты дали советы россиянам, как выбрать качественную, надежную и доступную машину, пишет издание speedme.ru.

Специалисты обратили внимание на то, что основной статьей расходов станет топливо, поэтому следует определиться с экономичностью автомобиля. Узнать это поможет техническая документация, там в графе «Расход» указано количество литров на сто километров в смешанном цикле. Кроме того, важно обратить внимание на стиль вождения и средний пробег, что также позволит рассчитать стоимость бензина. При этом необходимо учитывать, что производитель не учитывает вероятные перегрузки или дополнительное оборудование, поэтому важно выяснить более точные цифры на профильных форумах или у владельцев, советуют эксперты.

Еще одной важной деталью они называют техническое обслуживание машины. Эксперты отметили, что выяснить примерную стоимость работ и материалов непросто, для этого следует знать изначальное состояние машины. Если авто приобреталось в дилерском центре, владельцу обязаны сообщить стоимость ТО согласно официального прайса. Кроме того, в сервисной книжке указана частота его прохождения, поэтому для нового транспортного средства подсчитать расходы возможно.

Третья статья расходов — это возможный ремонт. Обезопасить себя от лишних трат поможет знание страны-производителя. Так, если завод-изготовитель находится на территории России, ожидать деталей не придется по несколько месяцев и их цена будет ниже. Специалисты напомнили, что чем выше стоимость автомобиля, тем выше цена устранения поломок. Они порекомендовали воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета всех параметров и затрат.

Ранее в ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку в процедуре оформления автомобилей, которую используют россияне. Так, некоторые граждане после смерти родственников эксплуатируют машину по документам уже умершего собственника, уклоняясь от уплаты налогов и штрафов. Однако необходимо перерегистрировать транспортное средство на себя.