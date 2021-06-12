В ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку россиян

В ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку в процедуре оформления автомобилей, которую используют россияне. Соответствующее сообщение появилось на сайте управления Госавтоинспекции по Кировской области.

В ведомстве отметили, что в 2021 году прекратили государственный учет 1620 транспортных средств, владельцы которых умерли. Так, некоторые жители региона после смерти родственников эксплуатируют машину по документам уже умершего собственника, уклоняясь от уплаты налогов и штрафов. Однако необходимо перерегистрировать транспортное средство на себя.

«Водители, управляющие транспортом, регистрация которого прекращена в связи со смертью владельца, привлекаются к административной ответственности за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке», — заявили в ГИБДД, добавив, что это влечет за собой штраф в размере до 800 рублей.

Ранее в МВД России сообщили, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.