Сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения россиян

Сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД России.

Согласно документу, при скрытом надзоре сотрудники Госавтоинспекции не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам.

Так, сотрудники будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, способствующие совершению ДТП, в том числе факты опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости и правил пользования телефоном. «При этом обеспечивается взаимодействие с другими нарядами (стационарных, пеших постов, нарядами на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой), которыми в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения осуществляется остановка транспортного средства (нарушителя)», — подчеркивается в тексте проекта.

Однако сотрудники, осуществляющие скрытый надзор на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы, но находящиеся в форменной одежде, могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством.

Ранее в июне россиянин избежал лишения водительских прав благодаря снимкам со спутника. Жителя Екатеринбурга обвинили в обгоне по встречке через сплошную линию, однако водительских прав так и не лишили. Сохранить удостоверение находчивому россиянину помогли спутниковые и панорамные снимки трассы.

Ранее в МВД России опровергли участие в проработке вопроса о принудительном оснащении автомобилей алкозамками и объяснили позицию по данному вопросу. Представитель МВД России Ирина Волк отметила, что все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными.