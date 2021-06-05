Москвичей научат правильно ездить на электросамокатах

Власти Москвы подготовили меры по урегулированию езды на электросамокатах и собираются научить горожан правильно ими пользоваться, сообщает РИА Новости.

«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь самокаты на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах нельзя будет ехать быстрее скорости потока людей, а сама скорость прокатных самокатов будет ограничена 25 километрами в час. Ликсутов подтвердил, что высокая скорость опасна и для того, кто находится за рулем. «Все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в России захотели определить статус электросамокатов. Министерство транспорта захотело урегулировать правовой статус средств индивидуальной мобильности. Сейчас ведомство разрабатывает соответствующий правительственный проект.

В целом с наступлением теплой погоды число аварий с участием самокатов увеличилось, среди пострадавших есть и дети. Например, в начале июня житель Санкт-Петербурга сбил пятилетнюю девочку на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия и утопил транспортное средство в Неве. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что утопил самокат, чтобы избежать уголовной ответственности. С этой же целью он перекрасил волосы.

Незадолго до этого также в Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал. Было возбуждено уголовное дело, а в сервисах проката прошли обыски.