Россиянина на электросамокате арестовали за отсутствие прав

Жителя Калининграда арестовали на трое суток за управление элетросамокатом без водительских прав, транспортное средство при этом эвакуировали на штрафстоянку. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

«Использование самоката мощностью свыше 250 Ватт допускается только для людей, у которых есть права как минимум категории "М"», — сообщили в ГИБДД, отметив, что это первый случай эвакуации электросамоката в регионе.

По словам нарушителя, столь мощный самокат нужен ему, потому что сам он весит более 90 килограммов. Водительских прав у него нет, поскольку ранее он был лишен их за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В Госавтоинспекции уточнили, что в отношении 31-летнего мужчины составлены два административных материала: за неиспользование шлема и за управление транспортным средством без прав. Вторая статья предусматривает штраф 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Нарушителя доставили в суд, который постановил арестовать его на трое суток.

Накануне, 3 июня, сообщалось, что жителя Екатеринбурга обвинили в обгоне по встречной полосе через сплошную линию, однако ему удалось избежать лишения водительских прав. Сохранить удостоверение россиянину помогли спутниковые и панорамные снимки трассы, размещенные в сервисах «Яндекс.Карты» и Google.Maps.