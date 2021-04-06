Россиянин лишился водительских прав из-за тезки в другом регионе

В Приморском крае прокурор добился отмены решения местного суда, лишившего водительских прав жителя Башкирии из-за нарушения, которое во Владивостоке совершил его полный тезка. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2015 года полный тезка россиянина пьяным сел за руль автомобиля на острове Русский во Владивостоке. У мужчин совпадали не только инициалы, но и год рождения. К ответственности в итоге привлекли жителя Башкирии.

Прокурор смог доказать, что оштрафованный никогда не был на территории Приморья, детализация его телефонных звонков подтвердила, что он был только в часовом поясе Башкирии.

Одним из свидетелей по делу выступал хозяин автомобиля. Он пояснил, что его приятель, житель Русского, взял у него машину, после чего ему позвонили полицейские. По их словам, машина стояла на обочине, а водитель скрылся.

Производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения, уточнили в прокуратуре.

В 2019 году сообщалось, что житель Перми потратил около девяти месяцев на восстановление прав. Он лишился документов из-за мошенника, использовавшего данные его тезки. Мужчина узнал, что его якобы поймали на пьяном вождении автомобиля на расстоянии в 90 километрах от места его жительства, после чего лишили прав.