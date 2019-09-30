Россиянин вычислил лишившего его прав мошенника по почерку

Жителя Перми лишили водительских прав из-за мошенника, использовавшего документы тезки потерпевшего. На восстановление прав ушло около девяти месяцев. Об этом сообщил портал Autonews принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Осенью 2018 года Александр Кравченко решил поменять водительские права и обратился в МФЦ. Придя за новым документом, мужчина узнал, что три года назад его лишили водительских прав на 1,5 года за пьяное вождение. Ему удалось выяснить, что в 2015 году его якобы поймали на пьяном вождении ВАЗ-2115 в районе Кунгура, который находится примерно в 90 километрах от Перми. Кравченко утверждал, что никогда там не был, кроме того, он водит Volkswagen Tiguan.
После этого мужчина обратился в Мировой судебный участок №4 Пермского судебного района в селе Бершеть. Там ему не дали ознакомиться с материалами дела, так как он не участник процесса. Кравченко пришлось попросить документ, чтобы в ГИБДД вернули ему права, так как нарушитель не он. В ГИБДД выяснилось, что в базе был указан именно номер прав Кравченко. Мужчина попытался отсудить права, но отменить решение мирового судьи мог только пермский районный суд — его направили туда.
Судья не поверила Кравченко. Материалы дела ему разрешили посмотреть только после второго суда. Из них он узнал, что некий Юрий Прозоров дал в аренду его полному тезке Александру Михайловичу Кравченко автомобиль ВАЗ-2115 на три дня за 5 тысяч рублей. В один из этих дней, говорится в материалах, Кравченко поймали на пьяном вождении. В объяснительной записке тезки говорилось, что он выпил пива и решил поехать за грибами.
«И почерк оказался точно такой же, как у Прозорова, который якобы сдал ему эту машину. И номера телефонов были одинаковые — он поменял местами только две цифры. Получалось, что сам этот Прозоров ездил на собственной машине по подложным правам, а вину свалил на Кравченко с моими правами», — заявил Кравченко.
При помощи знакомых полицейских Кравченко выяснил, что Прозорова лишили прав за пьяное вождение в конце 2013 года. Тогда он снова обратился в суд, краевой. Как показала почерковедческая экспертиза, почерк Прозорова и «Кравченко» совпали. Суд не смог приобщить экспертизу к делу из-за формальности, так как ее выполнил специалист, а должен был эксперт. Тогда мужчина обратился в Межмуниципальный отдел МВД и пригрозил обращением в прокуратуру. После этого следователи сделали экспертизу, которую должен был принять суд. Кравченко также разыскал свидетелей, которые присутствовали при оформлении пьяного водителя в 2015 году. Участковый смог найти Прозорова. После этого апелляционный суд оправдал Кравченко.
Выяснилось, что в соседнем доме Прозорова живет дважды судимый полный однофамилец Кравченко. Пострадавший предполагает, что Прозоров ездил по правам соседа, а его данные добыл из базы ГИБДД.