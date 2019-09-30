Россиянин вычислил лишившего его прав мошенника по почерку

Жителя Перми лишили водительских прав из-за мошенника, использовавшего документы тезки потерпевшего. На восстановление прав ушло около девяти месяцев. Об этом сообщил портал Autonews принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Осенью 2018 года Александр Кравченко решил поменять водительские права и обратился в МФЦ. Придя за новым документом, мужчина узнал, что три года назад его лишили водительских прав на 1,5 года за пьяное вождение. Ему удалось выяснить, что в 2015 году его якобы поймали на пьяном вождении ВАЗ-2115 в районе Кунгура, который находится примерно в 90 километрах от Перми. Кравченко утверждал, что никогда там не был, кроме того, он водит Volkswagen Tiguan.

После этого мужчина обратился в Мировой судебный участок №4 Пермского судебного района в селе Бершеть. Там ему не дали ознакомиться с материалами дела, так как он не участник процесса. Кравченко пришлось попросить документ, чтобы в ГИБДД вернули ему права, так как нарушитель не он. В ГИБДД выяснилось, что в базе был указан именно номер прав Кравченко. Мужчина попытался отсудить права, но отменить решение мирового судьи мог только пермский районный суд — его направили туда.

Материалы по теме Глушилки-заводилки Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают

Судья не поверила Кравченко. Материалы дела ему разрешили посмотреть только после второго суда. Из них он узнал, что некий Юрий Прозоров дал в аренду его полному тезке Александру Михайловичу Кравченко автомобиль ВАЗ-2115 на три дня за 5 тысяч рублей. В один из этих дней, говорится в материалах, Кравченко поймали на пьяном вождении. В объяснительной записке тезки говорилось, что он выпил пива и решил поехать за грибами.

«И почерк оказался точно такой же, как у Прозорова, который якобы сдал ему эту машину. И номера телефонов были одинаковые — он поменял местами только две цифры. Получалось, что сам этот Прозоров ездил на собственной машине по подложным правам, а вину свалил на Кравченко с моими правами», — заявил Кравченко.

При помощи знакомых полицейских Кравченко выяснил, что Прозорова лишили прав за пьяное вождение в конце 2013 года. Тогда он снова обратился в суд, краевой. Как показала почерковедческая экспертиза, почерк Прозорова и «Кравченко» совпали. Суд не смог приобщить экспертизу к делу из-за формальности, так как ее выполнил специалист, а должен был эксперт. Тогда мужчина обратился в Межмуниципальный отдел МВД и пригрозил обращением в прокуратуру. После этого следователи сделали экспертизу, которую должен был принять суд. Кравченко также разыскал свидетелей, которые присутствовали при оформлении пьяного водителя в 2015 году. Участковый смог найти Прозорова. После этого апелляционный суд оправдал Кравченко.

Выяснилось, что в соседнем доме Прозорова живет дважды судимый полный однофамилец Кравченко. Пострадавший предполагает, что Прозоров ездил по правам соседа, а его данные добыл из базы ГИБДД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru