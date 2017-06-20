Суд отменил взыскание с москвича накопившегося до его рождения долга по ЖКХ

Бутырский суд Москвы не станет взыскивать с москвича долг по коммунальным платежам, скопившийся еще до его рождения за жилплощадь, которая ему не принадлежит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Исаеву.

«Определением суда отменено заочное решение от 10 мая и назначено гражданское дело к слушанию на 5 июля в 11 часов», — сказала представитель суда.

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В мае этот суд удовлетворил иск управляющей компании «Жилищник» о взыскании с молодого москвича долга по ЖКХ в размере 177 тысяч рублей. Средства были сняты с банковской карты ответчика. При этом его мать Лилия Раевская заявила об ошибке: по ее словам, долг накопился за пять лет до его рождения и в отношении жилплощади, которая ему не принадлежит.

Ранее 20 июня издание kp.ru рассказало о похожем случае: Прикубанский районный суд Краснодара наложил арест на квартиру жительницы города Юлии Остапенко в рамках взыскания по долгам некоего Станислава Остапенко. Суд посчитал его мужем женщины, хотя она утверждает, что у нее нет супруга, а Станислав Остапенко — просто ее однофамилец.