Минобороны заявило об отсутствии миллиардных долгов по ЖКХ

Никаких «миллиардных долгов» Минобороны по услугам ЖКХ не существует. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил первый заместитель главы ведомства Руслан Цаликов.

«До 1 апреля этого года действовала схема аутсорсинга, когда министерство заключает контракт с аутсорсинговой компанией, а она рассчитывается с муниципальными организациями. Министерство обороны на 100 процентов выполняло свои обязательства и выполнило», — заявил Цаликов.

Ранее, 23 мая, «Газпром» заявил о том, что долг коммерческих структур (АО «РЭУ», признанного банкротом осенью 2015 года, и ликвидированного в марте 2017-го АО «ГУ ЖКХ»), учрежденных Минобороны и его дочерними компаниями, вырос до до 6,5 миллиарда рублей против 2,97 миллиарда на 1 мая 2016 года.

Ранее теплоэнергетики Дальнего Востока неоднократно заявляли о готовности к отключению объектов Минобороны из-за задолженности «ГУ ЖКХ». Такие инциденты в 2015-2017 годах случались в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, а также Еврейской автономной области.