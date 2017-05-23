«Газпром» заявил о двукратном росте задолженности Минобороны

Задолженность структур министерства обороны перед «Газпромом» с середины 2016 года выросла более чем в два раза и продолжает накапливаться. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил начальник 614-го департамента «Газпрома» (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов) Кирилл Селезнев.

На 1 мая 2017 года долг вырос на 119 процентов — до 6,5 миллиарда рублей против 2,97 миллиарда на 1 мая 2016 года.

«Традиционным должником является структуры Минобороны (АО "РЭУ" и АО "ГУ ЖКХ"). Проводим совещания. Встречаемся. Тут есть вопрос, связанный с организацией бюджетного процесса именно в самом Минобороны. Работаем. Тенденции к улучшению нет, но надеемся, что она в 2017 году у нас будет», — заявил Селезнев.

Ранее энергетики Дальнего Востока неоднократно заявляли о готовности к отключению объектов Минобороны из-за задолженности ГУ ЖКХ. Такие инциденты в 2015-2016 годах случались в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, а также Еврейской автономной области.

АО «ГУ ЖКХ» («Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») — ранее подведомственная компания Минобороны. Распоряжением правительства была определена единственным исполнителем госконтрактов на поставку и передачу тепловой энергии, оказание услуг водоснабжения и водоотведения, обслуживание казарменно-жилищного фонда и объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры для нужд Минобороны.

Ликвидирована в марте 2017 года, вместо нее создана организация «Центральное жилищно-коммунальное управление».