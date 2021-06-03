Россиянин на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, вечером 1 июня молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка, который катался на детском самокате. Он получил травмы и в настоящее время находится в больнице.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района города», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовного дела.

В мае солист Мариинского театра Давид Залеев оказался в коме после падения с электросамоката. Мужчину начали искать, когда он не пришел на спектакль. Артист был введен в состояние медикаментозной комы и находился на искусственной вентиляции легких.