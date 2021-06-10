В Госдуме оценили предложение МВД сделать техосмотр автомобилей необязательным

Техосмотр автомобилей в том виде, в котором он существует «все прошедшие годы», действительно можно сделать добровольным или отменить совсем, поскольку принятое ранее решение отдать проведение этой процедуры страховым компаниям не оправдало себя. Так оценил соответствующее предложение МВД замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщает «Газета.Ru» в четверг, 10 июня.

«В итоге мы получили то, что техосмотр вообще перестали делать. Фактически водители получают соответствующий талончик без прохождения соответствующих проверок», — заявил депутат.

При этом, отметил он, водителям следует адекватно оценивать техническое состояние своего автомобиля, поскольку это они в первую очередь могут подвергать риску себя и тех, кого они перевозят.

Однако парламентарий признал, что «не все водители у нас адекватные, и автомобили некоторых водителей похожи на ведро с болтами, как это называют в народе».

Ранее МВД России предложило сделать техосмотр личных легковых автомобилей добровольным вместо обязательного. Об этом сообщил глава Госинспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников. По его словам, МВД подготовило соответствующие предложения о внесении изменений в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Представитель ведомства указал, что инициатива не коснется транспортных средств, которые участвуют в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, а также автобусов.