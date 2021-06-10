МВД предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

МВД России предложило сделать техосмотр личных легковых автомобилей добровольным вместо обязательного. Об этом сообщил глава Госинспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников, передает РИА Новости.

По словам Черникова, МВД подготовило соответствующие предложения о внесении изменений в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Глава ведомства указал, что инициатива не коснется транспортных средств, которые участвуют в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, а также автобусов. По его словам, данный механизм позволит ГИБДД сосредоточиться на техосмотрах подобного транспорта, так как законодательство предусматривает участие сотрудников ведомства в процедуре.

Черников отметил, что ответственные водители заинтересованы в исправности своего автомобиля, и должны проходить техосмотр добровольно. Он подчеркнул, что многие водители оплачивают услугу техосмотра, чтобы получить ОСАГО, но не проходят при этом диагностику. МВД также выступило за разделение ОСАГО и диагностической карты — в случае принятия соответствующего законопроекта, получение полиса не будет зависеть от карты.

Как считает глава ГИБДД, инициатива даст водителям оценить состояние своего автомобиля в комфортных условиях, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП из-за технической неисправности автомобилей.