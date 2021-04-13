В новых правилах техосмотра российских автомобилей нашли брешь — фотографии, которые с 1 марта передаются в базу данных МВД, не защищены и могут быть модифицированы. Это следует из письма заместителя начальника ГИБДД Николая Шеюхина в Минтранс, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Согласно письму, «установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами». Это позволяет загружать модифицированные файлы.

Организации, предлагающие техосмотр онлайн с оформлением диагностической карты, подняли цены с 0,65-1 тысячи рублей до 1,5-2 тысяч. Владельцы автомобилей теперь должны прислать не только данные о пробеге, марке шин и копию СТС, но и еще две фотографии авто. Одна из компании просит кадры без отражений людей, зданий и с небольшим количеством заднего фона.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты рассказали, что для загрузки подделок в систему есть множество способов, начиная от редактирования фотографий, заканчивая заменой номеров на фото похожих машин. Для указания координат на снимке существуют десятки программ для редактирования метаданных файла. Кроме того, мошенники могут отогнать автомобиль на нужный пункт ТО, сфотографировать его там и вернуть владельцу без проверки.

С 1 марта возбуждено более 100 дел по статье 14.4.1 КоАП, рассказали в МВД. Их завели по «признакам нарушений правил проведения ТО, допущенных операторами». Наказание по этой статье ужесточили: теперь за оформление диагностической карты на машину, не приезжавшую на проверку, технический эксперт может быть оштрафован на 50 тысяч рублей, минимальный штраф для юрлиц увеличен со 100 до 200 тысяч, максимальный остался в размере 300 тысяч.

Съемка автомобиля на пункте техосмотра направлена на устранение мошеннических схем, при которых машина не приезжала на проверку, а диагностическая карта оформлялась. На фотографии автомобиля должны содержаться координаты, совпадающие с расположением пункта ТО. Данные проверяются в момент, когда эксперт ставит свою электронную подпись и формирует карту в системе.