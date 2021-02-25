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Правительство России отложило введение новых правил техосмотра

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Правительство России отложило начало действия новых правил техосмотра автомобилей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Обязательная фотофиксация техосмотра должна была начаться с 1 марта, но ее введение перенесли на 1 октября.

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра», — заявил Мишустин.

Согласно новому регламенту, осмотр автомобиля будет фиксироваться на фото, снимок должен содержать координаты системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. Данные начнут загружаться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. В нее также будут поступать информация о местонахождении автомобиля, данные о дате, времени начала и окончания осмотра. Диагностическую карту будет заверять электронной подписью эксперт, который осуществлял осмотр.

Ранее сообщалось, что МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Так, водители не смогут пройти техосмотр в случае, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Проверке подлежит стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

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