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Россиян предупредили о новых правилах техосмотра

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиян предупредили о новых правилах техосмотра, которые начнут действовать в стране с 1 марта 2021 года. Изменения внесены в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», пишет РИА Новости со ссылкой на обновленный документ.

Согласно новому регламенту, осмотр автомобиля будет фиксироваться на камеру. Данные начнут загружаться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. В нее также будут поступать информация о местонахождении автомобиля, данные о дате, времени начала и окончания осмотра. Оформленная таким образом диагностическая карта будет заверяться электронной подписью технического эксперта, который осуществлял осмотр.

Осенью 2020 года в России изменились правила покупки полисов ОСАГО. С конца октября их можно приобрести с помощью финансовых платформ, так называемых маркетплейсов. Цена полиса, купленного таким образом, рассчитывается через площадку и должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании.

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